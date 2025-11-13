Aydın'da Ücretsiz Kışlık Fideler Vatandaşa Dağıtıldı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Ata Tohumları" projesi kapsamında üretilen binlerce kışlık fide, Germencik'te vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesinde vatandaşlara ücretsiz kışlık fide desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ata tohumlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Fidanlıklarımızda ürettiğimiz bu fideleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
