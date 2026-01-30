Aydın'da Yaşlı Adam Silahla Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydın'da Yaşlı Adam Silahla Ölü Bulundu

Aydın\'da Yaşlı Adam Silahla Ölü Bulundu
30.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

77 yaşındaki Yaşar Dumanlar, evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 77 yaşındaki yaşlı adam evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Ataköy Mahallesi Kızılgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası 77 yaşındaki Yaşar Dumanlar evinde bulunan tüfeği alarak evden çıktı. Kısa süre sonra silah sesini duyarak evden çıkan karısı Dumanlar'ı başından vurulmuş halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Dumanlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Dumanlar'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Dumanlar'ın kendi silahı ile yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karacasu, Aydın, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Yaşlı Adam Silahla Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:10:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Aydın'da Yaşlı Adam Silahla Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.