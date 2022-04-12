Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Poyraz'ın Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesi olayıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söke ve Kuşadası ilçelerinde yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.B ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Poyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, dün Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.