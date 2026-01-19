Aydın Diş Sağlığı Merkezi Hastaneye Dönüştü

Aydın'da 50 diş ünitesi ile hizmet veren Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla kapasitesi artırılarak 'Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi' statüsüne dönüştürüldü.

Sağlık Bakanlığı onayıyla gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin fiziki ve hizmet altyapısı genişletildi. Yeni kurulan yataklı servis ve ameliyathaneyle birlikte diş ünitesi sayısı 64'e çıkarılan merkez, bundan böyle Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak hizmet verecek. Kurumun mevcut sağlık hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirtirken, genişleyen kapasite sayesinde vatandaşlara daha kapsamlı ve nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacağını ifade edildi. Yapılan bu dönüşümle birlikte Aydın'daki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor. - AYDIN