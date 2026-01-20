Aydın, İlbank'ı 3-2 Yendi

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17'nci haftada konuk ettiği İlbank'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 24-26, 16-25, 25-22, 25-20 ve 15-13'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 5'inci galibiyetini elde ederken, İlbank 14'üncü mağlubiyetini aldı.