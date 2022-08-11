Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

11.08.2022 22:01
Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan alınan Hüseyin Satılmışoğlu (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan alınan Hüseyin Satılmışoğlu (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Satılmışoğlu, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Satılmışoğlu, 6 gün önce havuzdaki elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralanmış, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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