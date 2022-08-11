Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan alınan Hüseyin Satılmışoğlu (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Satılmışoğlu, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Satılmışoğlu, 6 gün önce havuzdaki elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralanmış, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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