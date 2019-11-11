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Son Dakika Güncel Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

7 saat önce

Nazilli'de fidanlar toprakla buluşturulduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 4 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 4 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla hazırlanan ve 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasına Nazilli'de destek verdi. Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikimine, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, daire müdürleri, kurum amirleri, meslek odalarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, fidan dikimine katılanlara kampanya hakkında bilgi verdi. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından 4 bin 500 fıstık çamı toprakla buluşturulup, can suyu verildi. Fidan dikme etkinliği Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz tarafından okunan dua ile son buldu.

Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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