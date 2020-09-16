AYDIN Oğlunu evlendirebilmek için biriktirdiği altınlarını çaldılar - Son Dakika

Oğlunu evlendirebilmek için biriktirdiği altınlarını çaldılar

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 65 yaşındaki çiftçi Cavidan Bilgin'in oğlunu evlendirmek için 10 yıldır birikim yapıp, evinde sakladığı toplam 100 bin lira değerindeki altını çalındı. Jandarma, Bilgin'in şikayeti üzerine hırsız veya hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Evli, 3 çocuk annesi Cavidan Bilgin, geçen 8 Eylül Salı günü bahçesinde kurumaya bıraktığı incirleri seçtikten sonra kahvaltı için saat 09.30 sıralarında Arpadere mahallesindeki evine döndüğünde kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde dolapların karıştırıldığını, yatakların yere devrildiğini gören Bilgin, oğlu 34 yaşındaki Ali Bilgin'i (34) evlendirebilmek için 10 yıl boyunca yaptığı birikimleriyle aldığı 5 adet beşi bir yerde ile 6 adet tam Cumhuriyet altının da sakladığı yerde olmadığını gören Bilgin, büyük şok yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Bilgin'in feryadına koşan yakınları ve komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Evde parmak izi incelemesi yapan jandarma, hırsız ya da hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

'HAYATIMIZI SÖNDÜRDÜLER'

Gözyaşları içinde başına gelenleri gazetecilere anlatan Cavidan Bilgin, "10 yıllık birikimim gitti. O altınlar oğlumu evlendirebilmek içindi.

Yıllarca oğlumla birlikte çalışıp, biriktirmiştik. Ancak, çaldılar. Kimden şüpheleneyim bilemiyorum. Gözüm gibi her gün bakardım o altınlara. Hırsızlık olduğu saatlerde evde kimse yoktu. Sonrasında, çalan kişiler belki geri getirir, eve atarlar diye çok bekledim. Ama halen bir şey yok. Hayatımızı söndürdüler. Altınlarımızı çalan kişinin yakalanması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.