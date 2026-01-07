Aydın Salı Pazarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Aydın Salı Pazarı'na Yoğun İlgi

07.01.2026 12:11
Aydın'daki Salı Pazarı, uygun fiyatlı giyim seçenekleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Aydın'ın en eski semt pazarı olan Salı Pazarı, giyim alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, sebze ve meyve tezgahlarının yanı sıra özellikle kıyafet satılan alanlarda yoğunluk oluşturuyor.

Aydın'da da semt pazarları, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Salı Pazarı'nda kurulan giyim tezgahları, mağaza fiyatlarına kıyasla daha hesaplı ürünler sunmasıyla dikkat çekerken, özellikle kadınlar ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Pazarda yaşanan kalabalıktan memnun olduklarını dile getiren esnaf, satışlardan oldukça memnun gözükürken modanın yakından takip edildiğini ifade etti.

Her hafta erken saatlerden itibaren hareketliliğin yaşandığı Salı Pazarı'nın giyim bölümünde yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise hem uygun fiyat hem de ürün çeşitliliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

10 yıldır pazarcılık yaptığını ve pazardaki birçok ürünün mağazalardakinden daha kaliteli olduğunu belirten Kasım Karaboğa, "Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Mağazalarda fiyatlar uçmuş durumda o yüzden Salı Pazarı daha fazla rağbet görüyor. Biz de bu yoğunluktan memnunuz. Emin olun buradaki ürünlerin bazıları mağazada alınandan daha kaliteli. Ama vatandaşlar bunu bilmiyor. Mağazada insan pazarlık da yapamıyor, burada 500 TL'ye alacağı ürünü 2 bin, 2 bin 500 TL verip alıyor" dedi.

Pazarda ürün yelpazesinin geniş olduğunu kaydeden Hayrettin Kılıç, "İçinde bulunduğumuz dönemde herkes pazara daha fazla yöneldi. Bütün pazarda fiyatlar çok uygun. Fabrikadan halka direk satış yaptığımız için işlerimiz iyi çok şükür. Özellikle üniversiteden çok müşterilerimiz var. Hep güncel ürünler geliyor, gençler de takip ediyorlar. Mağazada bulunmayan ürünleri pazarda bulma şanları daha yüksek. Hem çeşit, hem de renk ve model anlamında pazar daha renkli ve güzel" ifadelerini kullandı.

Tuncay Salman da pazara artık genç neslin daha fazla rağbet gösterdiğini belirterek, "Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Fiyatlar piyasanın çok çok altında ve gayet uygun. 50 liraya kazaklarımız, trikolarımız var. Kadınlara yönelik ürünlerimiz olsa da erkeklere göre ürünlerimiz de var. Mağazada bulamadığınız ürünlerin hepsini burada bulabilirsiniz. 150 kiloya uyacak bedenler dahi pazarda mevcut. Beden problemi yaşamazsınız. Pazarın en büyük özelliği bu hafta gördüğünüz ürünü haftaya görmüyorsunuz. Her hafta yeni bir ürün yeni bir model geliyor, her hafta sıfırlanıyor. Pazar kültürü apayrı bir şey. Vatandaşlar burada modayı takip edebilir. Dünya markalarının hepsi burada. Aklınıza gelebilecek tüm markaların ürünlerini burada bulabilirsiniz. Eskiden annelerimiz ablalarımız gelirdi şimdilerde üniversite öğrencileri de genellikle pazarı tercih ediyor. Gelenler ürünleri gördükten sonra haftaya bir daha geliyor. Böyle kısım kısım çevre büyüyor ve pazarın potansiyeli daha da artıyor. Z kuşağı pazara alışmaya başladı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

