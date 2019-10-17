Aydınlatma direğinin tepesindeki sarmaşık şaşırtıyor

ANTALYA'da sokak aydınlatması yapan elektrik direğinin içinden yetişen sarmaşık, direğin tepesinde kendisine yaşam alanı buldu.

Döşemealtı ilçesindeki cadde aydınlatmasında kullanılan elektrik direğinin tepesinden sarkan sarmaşık dikkati çekiyor. Refüjü süslemek için kullanılan sarmaşık, altındaki boşluk nedeniyle direğin içinden uzamaya başladı. 10 metrelik direğin içinden ilerleyen sarmaşık, tepedeki boşluktan çıkarak aşağıya sarktı. Yoldan geçenlerin gördüğü sarmaşık ilgi uyandırıyor.İlçede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Ateş, yoldan geçerken bitkinin dikkatini çektiğini söyledi. Direğin tepesindeki bitkinin direğin içindeki sıcağa rağmen büyümesinin hayret verici olduğunu belirten Ateş, "İlk gördüğümde kuş zannettim. Bu bitkiler ışık gördüğünde o yöne doğru uzar ve hızla büyürler. Direğin içinden aşağıya doğru sızan ışık nedeniyle bitkinin bu yönde büyüdüğünü düşünüyorum" dedi.