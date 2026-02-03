Aydınlı Sporcular Havalı Silahlar Müsabakalarında Başarı Elde Etti - Son Dakika
Aydınlı Sporcular Havalı Silahlar Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Aydınlı Sporcular Havalı Silahlar Müsabakalarında Başarı Elde Etti
03.02.2026 15:25
Ankara'daki müsabakalarda Ela Aydoğdu birinci, Metehan Cihan üçüncü oldu. Gurur verici başarılar.

Ankara'da 30 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları tamamlanırken, müsabakalarda Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Müsabakalarda U18 Tüfek Kadınlar kategorisinde mücadele eden Aydınlı sporcu Ela Aydoğdu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Aydoğdu'nun bu başarısı, Aydın atıcılığı adına büyük gurur yaşattı. U12 Tüfek Erkekler kategorisinde yarışan bir diğer Aydınlı sporcu Metehan Cihan ise zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalarda üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede elde edilen derecelerin il genelinde atıcılık branşının gelişimini ve altyapıdan yetişen sporcuların başarısını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanırken, başarılı sporcular ile antrenörlerin tebrik edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporcular Havalı Silahlar Müsabakalarında Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
