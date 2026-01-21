Aydınlı Sporculardan Muay Thai Başarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aydınlı Sporculardan Muay Thai Başarıları

Aydınlı Sporculardan Muay Thai Başarıları
21.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli dereceler elde ederek kenti gururlandırdı.

Çeşitli tarihlerde ve farklı kategorilerde düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden Aydınlı sporcular, başarılarıyla kenti gururlandırdı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen organizasyonlarda miniklerden büyüklere kadar farklı yaş gruplarında kürsüye çıkan sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhan Yığmatepe tarafından makamında kabul edilerek tebrik edildi.

Türkiye Şampiyonası kapsamında 26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen müsabakalarda Aydın'ı temsil eden minik ve yıldız sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Minik Erkekler 42 kilogram kategorisinde mücadele eden Yusuf M. Tekin Türkiye birincisi olurken, Yıldız Bayanlar 44 kilogram kategorisinde ringe çıkan Azra Yurdatapan Türkiye ikinciliğini kazandı. Minik Erkekler 36 kilogramda Barış Yalçın ve 38 kilogramda Yılmaz Kaynak Türkiye üçüncüsü olurken, Yıldız Erkekler 57 kilogram kategorisinde yarışan Şahin Ceylan da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Aydınlı sporcular, farklı illerde düzenlenen şampiyonalarda da başarı grafiğini sürdürdü. 26 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırklareli'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Eda Yıldırım, 54 kilogram alt genç bayanlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 11-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Büyükler U23 Türkiye Şampiyonası'nda ise Arda Demir, 67 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, farklı yaş grupları ve kategorilerde Türkiye dereceleri elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Muay Thai, Türkiye, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporculardan Muay Thai Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:25:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Aydınlı Sporculardan Muay Thai Başarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.