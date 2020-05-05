Aydınlı üreticiler, Büyük Menderes'ten su verilen kanaldaki kirliliğe bir çözüm bulunmasını istiyor - Son Dakika

- Aydınlı üreticiler, Büyük Menderes'ten su verilen kanaldaki kirliliğe bir çözüm bulunmasını istiyor

Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna: "Kanaldaki kirlilik topraklarımızı öldürüp verimsizleştirerek çiftçimizi bitiriyor"

AYDIN - Büyük Menderes Ovası'nda yeni dönem hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde Sol Sahil kimyasal atıklar nedeniyle adeta zehir gibi akarken, buna karşılık barajdan su verilen diğer kanaldaki suyun kalitesini örnek gösteren üreticiler, kirliliğe çözüm bulunmasını istiyor.

Aydın'ın verimli tarım topraklarının sulandığı Sağ Sahil Sulama Birliği kanalında oluşan kirlilik nedeniyle, su neredeyse simsiyah akıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan kirlilik ve kokuya rağmen bu suyu kullanmak zorunda olan bölge üreticileri, yıllardır dile getirmelerine rağmen soruna bir çözüm bulunamaması nedeniyle üretim sezonuna yine sıkıntılı giriyor.

Aydınlı üreticilerin bir bölümünün kullandığı Sağ Sahil Sulama Birliği kanalındaki bu durumun tam aksine, Kemer Barajı'ndan su verilen Sol Sahil Sulama Birliği kanalındaki su ise tertemiz akıyor. Diğer kanalın aksine berrak akan suyu örnek gösteren çiftçiler, yetkililerden Büyük Menderes Nehri'ne sanayi atığı buluşmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için destek bekliyor.

Sulama kanalında özellikle yaz döneminde artan kirliğin tam olarak açıklamadığını ve bir çözüm bulunamadığını kaydeden üreticisi Ersun Ubay, "Özellikle yaz aylarında su çok bulanık geliyor. Kirliliğin arttığı su havaların ısınmasıyla birlikte çok kokuyor. Yetkililerden bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Çiftçilerin kanaldan gelen kirli suyu arazilerinde mecburen kullandığına değinen Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna ise, yaşanan bu sorunun bölge çiftçisi için çok büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Çiftçinin bu suyu kullanmaktan başka çaresi olmadığına dikkat çeken Tuna, "Bu kanalın suyu Menderes'ten basılıyor. Denizli'nin Sarayköy'ün tüm sanayi atıkları bu suyun içinde. Durum böyle olunca nehirle birlikte gelen sanayi atıkları, bölge çiftçimizin topraklarını kirletiyor. Çok kirli olan bu suyun içerisinde zehirli sanayi atıkları ve kimyasal atıklar var. Bu su topraklarımızı öldürüp, verimsizleştiriyor" dedi.

"Çiftçinin talepleri göz ardı ediliyor"

Geçmiş yıllarda olduğu gibi senelerdir devam eden bu sorunun çözümü için mücadele verdiklerinin altını çizen Tuna, "Geçtiğimiz yıllarda milletvekillerimiz ve Çevre Müdürlüğüne sorunumuzu bildirdik ama sanayiciler çiftçiden daha kuvvetli olduğu için maalesef bir ilerleme sağlayamadık. Bu sorunun çözümü için Denizli ve Sarayköy'deki sanayi işletmelerine arıtma tesisi yapılması lazım. Arıtma tesisi yapılmadığı için suyumuz maalesef böyle kirli akmaya devam ediyor. Bu durum topraklarımızı öldürüp verimsizleştirerek çiftçimizi bitiriyor" şeklinde konuştu.

"Barajdan gelen su tertemiz"

Bölgedeki çiftçilerin bir bölümünün kullandığı Sol Sahil Sulama Birliği kanalındaki suda her hangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Veli Tuna, şöyle konuştu:

" Ovadan geçen sulama kanalımızın suyu direk Kemer Barajı'ndan geliyor. Menderes'ten bu kanala su aktarılmadığı için bu kanal tertemiz. Su berrak ve kanalın dibi gözüküyor. Sanayi atığının karışmadığı sularımız çiftçilerimizin kullanımı için çok daha elverişli ama maalesef sanayi atıkları karışınca bizim topraklarımızı öldürüyor"