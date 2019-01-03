Son Dakika Haberleri: Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Çatıksu Köyünü Ziyaret Etti

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Çatıksu Köyünü Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın Çatıksu Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Halit Emre'den köyün sorunları ve taleplerini dinledi.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Çatıksu Köyünü Ziyaret Etti, System.String[]
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın Çatıksu Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Halit Emre'den köyün sorunları ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Çatıksu İlkokul ve ortaokulunu ziyaret edip Okul Müdürü Zahit Birgül den okul çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Aydıntepe Kaymakamı Akın'nın Kurum ziyaretlerinin ardından Çatıksu Köy Konağında Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

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