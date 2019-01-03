Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Çatıksu Köyünü Ziyaret Etti
1 saat önce
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın Çatıksu Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Halit Emre'den köyün sorunları ve taleplerini dinledi.
Aydıntepe
Kaymakamı Mustafa Akın
Çatıksu Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Halit Emre'den köyün sorunları ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Çatıksu İlkokul ve ortaokulunu ziyaret edip Okul Müdürü
Zahit Birgül den okul çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Aydıntepe Kaymakamı Akın'nın Kurum ziyaretlerinin ardından Çatıksu Köy Konağında Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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