Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, "Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition" simülasyon yarışlarında sezonun ikinci haftasında liderliği Hollandalı rakibi Larry Ten Voorde ile paylaştı.

Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde iki yarış üzerinden gerçekleştirilen mücadelenin ilk ayağına pole pozisyonunda başlayan Ayhancan, istediği gibi start alamasa da son virajda yaptığı atakla Larry Ten Voorde'yi geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu ve sezondaki ikinci zaferini kazandı.

İkinci yarışa da pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu, son tura kadar yerini korumasına rağmen bir tur gerisindeki bir aracın spin atması sebebiyle pist dışına taştı. Larry Ten Voorde bu avantajı iyi kullanarak Ayhancan'ı son turda geride bıraktı ve ikinci yarışı kazanan isim oldu. Bu sonuçlarla 90 puana ulaşan Ayhancan Güven, Larry Ten Voorde ile şampiyona liderliğini paylaşmaya devam etti.

Sezonun 4 ve 5. yarışları, 25 Nisan'da Belçika'nın Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Simülasyon yarışlarıyla ilgili açıklamada bulunan milli sporcu Ayhancan, "Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli iki yarış oldu. Herkese güzel yarışlar izlettirdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonanın kaderi Spa ve Monza'da belli olacak." ifadelerini kullandı.