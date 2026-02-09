Ayı Taşkent'te Arıcılara Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayı Taşkent'te Arıcılara Zarar Verdi

Ayı Taşkent\'te Arıcılara Zarar Verdi
09.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşkent'te ayı, hanaylara girerek yüzlerce arı kovanını tahrip etti. Üreticiler önlem istiyor.

KONYA'nın Orta Toroslarda yer alan ilçesi Taşkent'in Balcılar Mahallesi yaylalarındaki 'hanay' adı verilen ve zamana meydan okuyan taş yapılara giren ayı, tüm balları yedi. Bal üreticileri, bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından girerek kovanlara zarar veren ayı için önlem alınmasını istedi.

Orta Torosların 2 bin rakımlı tepelerinde kurulu mahallenin yaylalarında, 'hanay' adı verilen yapılarla yüzyıllardır sürdürülen ve 'kara kovan balı' olarak bilinen bal üretimi, ayı saldırısı nedeniyle büyük zarar gördü. Bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından giren ayı, yüzlerce arı kovanını kullanılamaz hale getirdi. Ayı saldırısı nedeniyle zarar ettiğini söyleyen bal üreticisi Süleyman Bina (69), "Biz güvenli olsun diye demirlerle kapladık ama ayıya güvenemiyoruz. Sadece benim değil, tüm komşuların balını yemiş. Biz atalarımızdan beri bu işi yapıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Hiçbir şey bırakmamış. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'ACİL ÖNLEM ALINMALI'

Hanaylara saldıran ayının, arıcılık yapan çiftçilere büyük zarar verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Kahrıman ise "Buraya gelen ayı, hanayları parçaladı. Bazısına tünel kazarak girdi, bazılarının demirlerini söktü. Çoğu hanayı parçalamış, balları tüketmiş. Bu devam edip gidecek. Bu duruma acil önlem alınmalı. Bu bölgede arıcılık, Roma Dönemi'nden bu yana devam ediyor. Buradaki insanlar ellerindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor, ayı gelip yıkıyor. Bu duruma acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Ekonomi, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı Taşkent'te Arıcılara Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:39:35. #7.11#
SON DAKİKA: Ayı Taşkent'te Arıcılara Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.