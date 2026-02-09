Ayı, Taşkent'teki Bal Üreticilerini Zor Duruma Soktu

KONYA'nın Orta Toroslarda yer alan ilçesi Taşkent'in Balcılar Mahallesi yaylalarındaki 'hanay' adı verilen ve zamana meydan okuyan taş yapılara giren ayı, tüm balları yedi. Bal üreticileri, bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından girerek kovanlara zarar veren ayı için önlem alınmasını istedi.

Orta Torosların 2 bin rakımlı tepelerinde kurulu mahallenin yaylalarında, 'hanay' adı verilen yapılarla yüzyıllardır sürdürülen ve 'kara kovan balı' olarak bilinen bal üretimi, ayı saldırısı nedeniyle büyük zarar gördü. Bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından giren ayı, yüzlerce arı kovanını kullanılamaz hale getirdi. Ayı saldırısı nedeniyle zarar ettiğini söyleyen bal üreticisi Süleyman Bina (69), "Biz güvenli olsun diye demirlerle kapladık ama ayıya güvenemiyoruz. Sadece benim değil, tüm komşuların balını yemiş. Biz atalarımızdan beri bu işi yapıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Hiçbir şey bırakmamış. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'ACİL ÖNLEM ALINMALI'

Hanaylara saldıran ayının, arıcılık yapan çiftçilere büyük zarar verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Kahrıman ise "Buraya gelen ayı, hanayları parçaladı. Bazısına tünel kazarak girdi, bazılarının demirlerini söktü. Çoğu hanayı parçalamış, balları tüketmiş. Bu devam edip gidecek. Bu duruma acil önlem alınmalı. Bu bölgede arıcılık, Roma Dönemi'nden bu yana devam ediyor. Buradaki insanlar ellerindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor, ayı gelip yıkıyor. Bu duruma acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.