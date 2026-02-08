Aykut Gürleyen Sigara Bağımlılığını Yendi - Son Dakika
Aykut Gürleyen Sigara Bağımlılığını Yendi

Aykut Gürleyen Sigara Bağımlılığını Yendi
08.02.2026 11:15
Çankırı'da Aykut Gürleyen, aile zamanı için sigarayı bırakarak yeni bir hayata adım attı.

Çankırı'da yaşayan 37 yaşındaki Aykut Gürleyen, ailesiyle vakit geçirmesine engel olduğunu fark etmesi üzerine aldığı destekle yaklaşık 20 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Lise yıllarında arkadaşlarının etkisiyle başladığı sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen Gürleyen, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedavi görmeye karar verdi.

Burada görevli doktor tarafından uygulanan ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulan Gürleyen, yaklaşık bir yıldır sigara içmiyor.

Gürleyen, AA muhabirine, sigara içtiği dönemde merdivenleri çıkarken zorlanmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl sigara kullandığını belirten Gürleyen, "Evde bir tarafımda eşim, bir tarafımda kızım ile oturup televizyon izlerken onları bırakıp balkona sigara içmeye gittim. Geldiğimde eşimin başka bir işle meşgul olduğunu, çocuğumun da oyuncakla oynadığını görmüştüm. Az önceki huzurlu ortam sigara yüzünden dağılmıştı. Sigarayı bırakmak o gün aklıma düştü." dedi.

Bir arkadaşının tedaviyle sigarayı bıraktığını duyduğunu ve denemek istediğini anlatan Gürleyen, "Bir deneyeyim, ne kaybederim?' dedim. Günde bir pakete yakın sigara içiyordum. Randevumu alıp görüşmeye gittiğimde sigara geçmişimle ilgiler sorular sordular, daha sonra ilaç yazdılar. Yaklaşık 20 gün o ilacı kullandım. Sigara isteğim iyice azalmıştı. İlacı bıraktığımda sigarayı da bırakmıştım." ifadelerini kullandı.

"Artık kötü kokmuyorum"

Sigarayı bıraktığında daha mutlu hissettiğini, daha olumlu düşünebildiğini dile getiren Gürleyen, şunları kaydetti:

"Belki herkeste farklılık gösterebilir ama yeniden kitap okumaya başladım. Sigarayı bırakmak bana birçok güzellik kattı. İnsanların sigarayı bırakması için bir nedeninin olmasına gerek yok. Sadece denemeleri gerekir, kaybedecekleri hiçbir şey yok. Elbiselerimi çıkarırken, giyerken artık kötü kokmuyorum. Eskiden çocuğum bana yaklaştığında koktuğumu söylerdi. Şimdi ben de alıyorum o kötü kokuyu. Özellikle kullanıp bırakan kişilerin bu kötü kokuyu daha fazla aldığını düşünüyorum."

Sigara bıraktırma polikliniğinde görevli Dr. Ayşegül Açıkgöz de kişinin kendi rızasıyla polikliniğe adım atmasıyla sigarayı bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının ücretsiz verdiği ilacın sigarayı bıraktırmaya çok yardımcı olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "İlacın kullanım süresi ortalama bir aydır. Yüzde 100 doğal içerikli bir ilaç. Tüm hapları kullandıktan sonra kişinin artık daha dirayetli olarak bırakmaya devam etmesi gerekiyor." dedi.

Poliklinikten destek alıp sigarayı bırakanların oranının yüzde 27 olduğuna dikkati çeken Açıkgöz, "Ramazan ayı öncesinde, yaz ve sonbahar dönemlerinde ciddi artışımız var. Yıllık ortalama başvuran sayısı 200 ile 300 arasında." diye konuştu.

Açıkgöz, gençlerde elektronik sigara kullanımında artış olduğunu ancak onun da sigaradan hiçbir farkı bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aykut Gürleyen Sigara Bağımlılığını Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Aykut Gürleyen Sigara Bağımlılığını Yendi - Son Dakika
