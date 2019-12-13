Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aykut Kocaman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aykut Kocaman, AA'nın

İttifak Holding Konya spor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafına verdi.

Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına kullandı.

Her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Kocaman, AA çalışanlarını tebrik etti.

İttifak Holding, Anadolu Ajansı, Aykut Kocaman, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

Son Dakika Haberleri
18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]