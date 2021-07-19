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Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak - Son Dakika
BBC

Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak

19.07.2021 11:37

Bir grup medya kuruluşunun imza attığı habere göre İsrailli bir şirketinin geliştirdiği casus yazılım yoluyla, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişinin izlendiği hatta İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de bu yazılımın kullanıldığı öne sürüldü. NSO Group tarafından geliştirilen yazılım, hedef alınan kişinin telefona cevap vermesi halinde dahi yüklenebiliyor.

Gündeme bomba gibi düşen iddia The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'in de aralarında olduğu bir grup medya kuruluşu tarafından ortak araştırma ile haberleştirildi. Veri sızması sonucu başlayan araştırmanın 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA MEDYA MENSUBUNUN İZLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmaya katılan medya kuruluşlarından The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, küresel olarak hedef alınan gazeteciler arasında, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimler de yer alıyor.

Washington Post gazetesi, 50 ülkeden 1000 numaranın sahiplerinin belirlenebildiğini aktarıyor. Bu listede Arap kraliyet ailelerinin üyeleri ile 65 iş insanı, 85 aktivist, 189 gazeteci ile aralarında devlet başkanlarının da olduğu 600'den fazla siyasi yer alıyor.

10 ÜLKENİN İSMİ GEÇİYOR

Numaraların ait olduğu üzerinde yapılan araştırma, listenin toplam 10 ülke üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu ülkeler; Azerbaycan, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Fas, Ruanda, Meksika Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri…

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE KULLANILMIŞ OLABİLİR

Suudi Arabistan'ın söz konusu yazılımı, İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullandığı iddia ediliyordu. Kaşıkçı'nın bir grup arkadaşı, NSO şirketine İsrail ve Kıbrıs'ta dava açmıştı. Şirket, muhalif isimleri hedef alması noktasında Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanıyordu. NSO Group tarafından geliştirilen yazılım, hedef alınan kişinin telefona cevap vermesi halinde dahi yüklenebiliyor.

HİNDİSTAN İDDİALARI REDDETTİ

Washington Post gazetesi, listenin haber organizasyonları ile Forbidden Stories isimli Paris merkezli, kar amacı gütmeyen bir gazetecilik oluşumu ve Uluslararası Af Örgütü tarafından paylaşıldığını duyurdu. Gazete, gerçekte ne kadar kişiye ait telefon üzerinde casusluk yapıldığının bilinmediğini ancak listedeki 15 bin numaranın Meksika'yı kapsadığını bildiriyor. Listede numarası yer aldığı bildirilen isimler arasında, bir araç yıkama noktasında öldürülen Meksikalı bir serbest gazeteci de yer alıyor. Bu gazetecinin telefonu bulunamamıştı.

Hindistan'da yer alan bir araştırmacı gazetecilik sitesi olan The Wire, numaralardan 300'ünün ülkedeki çeşitli gazetecilere, muhalif siyasetçilere, bilim insanlarına ve aktivistlere ait olduğunu duyurdu. Hindistan hükümeti 2019 yılında, WhatsApp'ın NSO Group'a dava açması sonrası, ülke vatandaşlarının casus yazılım ile hedef alındığı iddialarını yalanlamıştı.

FİRMA DA SÖYLENTİLERİ KABUL ETMEDİ

Pegasus yazılımı, sızdığı telefonun tüm özelliklerinin uzaktan kumanda ile kontrol edilmesine olanak sağlıyor. NSO firması Pazar günü yayımlanan haberler sonrası bir açıklama yaparak, haberlerin "desteksiz teoriler ve yanlış çıkarımlar" içerdiğini savundu ve dava açma tehdidinde bulundu.

NSO firması, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bu teknolojinin kullanıldığı iddiasını da yalanladı ve yazılımın yalnızca "incelenmiş ülkelerin güvenlik güçleri ve istihbarat örgütlerine satıldığını" açıklandı.

Şirket, Pegasus adlı yazılımının Avrupa'daki bir stadyuma düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellenmesine ve Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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