Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor - Son Dakika

Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor

Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor Bin 500 rakım dağda tek başına aylardır yaşıyor Bursa'da bir orman işçisi, bin 500 rakımlı tepeye kurulan kulede aylardır tek başına yaşayarak, Uludağ'da çıkabilecek orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor.

Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor

Bin 500 rakım dağda tek başına aylardır yaşıyor

BURSA - Bursa'da bir orman işçisi, bin 500 rakımlı tepeye kurulan kulede aylardır tek başına yaşayarak, Uludağ'da çıkabilecek orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor.

Keles Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 tane gözetleme kulesinden biri olan Delice kulesinde görevli Hasan Kızıl, aylardır burada 24 saat nöbet tutarak, ormanlarda çıkabilecek muhtemel yangınları gözetliyor. Aylardır tek başına hayat süren Hasan Kızıl, burada 50 bin hektar alanı elinde dürbünle gözetliyor. Gördüğü en küçük dumanı elindeki telsizle amirlerine haber vererek anında yangına müdahale edilmesini sağlıyor. Tek başına hayat süren bekçi, kendi yiyeceği sebzeleri de görev yaptığı kulede yetiştiriyor. Kendi yemeğini kendi yaparak zorlu bir görev yapıyor.

İşini sevdiğini, tek sıkıntısının yalnız olduğunu ifade eden kule bekçisi Hasan Kızıl, "10 yıldır burada görev yapmaktayım. 24 saat burada hiç uyumadan nöbet tutuyorum. 24 saatin sonunda diğer görevli arkadaşım görevi devralıyor. 2 kişi dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Ben burada gözetleme görevi yapıyorum, gördüğüm dumanı hemen amirlerime telsizle haber veriyorum. Sezon yağmurlar yağana kadar devam ediyor. Kısa bir görevimiz kaldı" dedi.

Keles Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Karamanlı, "Burası Keles Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Delice kulesi bin 500 rakıma kurulmuş bir kule. Bu kulede yangın mevsiminde 7 gün 24 saat nöbet tutuluyor. Havaların ısınmasıyla başlayıp ekim ayının sonuna kadar burada nöbet devam ediyor" şeklinde konuştu.

Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor
Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor

Uludağ, Delice, Keles, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aylardır 24 saat Uludağ'ı gözlüyor - Son Dakika

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