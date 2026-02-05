Aylin Bozdayı İçin Anma Programı

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Aylin Bozdayı öğrenim gördüğü okulda arkadaşları ve akademisyenler tarafından yad edildi.

Mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz ay vefat eden 4'üncü sınıf öğrencisi Aylin Bozdayı (23) için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde (DHF) bir anma programı düzenlendi. Merhumenin hayrına lokma ikram edilirken anma programına katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler vefat eden arkadaşlarının masasını karanfillerle donatarak doktor önlüğü bıraktı. Duaların edildiği anma programına DHF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Evcil, AFSÜ Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Ekici, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, Bozdayı için bütün arkadaşları adına Begüm Günay ve Prof. Dr. Evcil birer konuşma yaparak Aylin'in erken kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR