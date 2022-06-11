Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2) - Son Dakika
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Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)

11.06.2022 18:54
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILARİzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62) tarafından sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle tabancayla öldürülen Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü için ikindide Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62) tarafından sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle tabancayla öldürülen Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü için ikindide Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Funda Güçlü'nün eşi ve Rıdvan Güçlü, aile fertleri, komşuları ve sevenleri katıldı. Rıdvan Güçlü, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken, güçlükle ayakta durabildi. İkindinin ardından tek tek kılınan namaz sonrası Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,


Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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