Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62) tarafından sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle tabancayla öldürülen Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü için ikindide Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Funda Güçlü'nün eşi ve Rıdvan Güçlü, aile fertleri, komşuları ve sevenleri katıldı. Rıdvan Güçlü, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken, güçlükle ayakta durabildi. İkindinin ardından tek tek kılınan namaz sonrası Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,