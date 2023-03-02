Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu

02.03.2023 16:19
Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu

Gümüşhane'de aynı anda şarj olan 3 cep telefonunun neden olduğu elektrik kontağından çıkan yangında ev hasar görürken, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.

Gümüşhane'de aynı anda şarj olan 3 cep telefonunun neden olduğu elektrik kontağından çıkan yangında ev hasar görürken, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Aydın Doğan Küme Evlerinde Muhammed Ali Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı. Şarj olması için takılan 3 ayrı cep telefonun bulunduğu üçlü prizde gerçekleşen elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce cep telefonlarını ardından ahşap malzemeleri de kaplayınca kısa sürede yayıldı. Bir süre sonra diğer ahşap ve kumaş malzemelerin de alev almasıyla dairenin pencereleri de patladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri erken müdahaleyle yangını diğer dairelere ve odalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının ardından daire ve şarja takılı 3 cep telefonu kullanılamaz hale gelirken can kaybının olmaması sevindirdi.

İtfaiye yetkilileri ise çoklu priz kullanımında vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer aynı anda 3'lü prizlere çok sayıda şarj aleti takılmamasını isteyerek özellikle eski tesisatlarda aşırı elektrik yükü binince ucuz şarj aletlerinin veya kabloların kolaylıkla tutuşabileceği konusunda vatandaşları uyardı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu AK Parti'de seçim işlerinde ve 5 ilde yeni atamalar yapıldı AK Parti'de seçim işlerinde ve 5 ilde yeni atamalar yapıldı

Muhammed Ali, Aydın Doğan, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Fenerbahçe'den deplasman yasağı için alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrası açıklama: Nihai karar savunmadan sonra verilecek
16:10 Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı
16:08 Çadır satışıyla eleştirilerin hedefi olan Kızılay'da Başkan Kerem Kınık'ın yaptığı paylaşıma tepki yorumu yağdı
15:08 "İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu
15:15 Depremin yıktığı binada ilginç görüntü! Üçüncü kat ortadan kayboldu
15:45 Marius Sumudica, teknik direktörlük kariyerine nokta koyma kararı aldı: Futbol benim için tarih olacak
15:43 6'lı Masa'nın toplantısından ilk kareler geldi, duvardaki fotoğraf dikkat çekti
15:36 Yunanistan'da 43 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
15:32 Depremde aile üyelerini kaybeden Uğur Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım: Aslında hepimiz öldük
15:19 İki adet Antep fıstığı satın aldı, tartıdaki fiyatı görünce gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 16:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangına sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement