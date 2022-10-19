İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de, Zeytinköy Mahallesi'nde daha önce zeytinyağı üretimi yapılan ancak şu anda atıl durumda bulunan binadan demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aynı yere ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar - Son Dakika

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