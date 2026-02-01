Aynularab'a Güvenlik Güçleri Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aynularab'a Güvenlik Güçleri Girdi

01.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep Emniyet Müdürü, YPG ile ateşkes mutabakatı kapsamında Aynularab'a Suriye güvenlik güçlerinin girdiğini duyurdu.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında Aynularab'a (Kobani) girdiklerini belirterek, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Abdulgani, Aynularab'da güvenliğin Suriye güvenlik güçlerince teslim alınmasının ardından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Aynularab'a girişine ilişkin sürece dair bilgi verdi.

Anlaşma doğrultusunda bölgeye girdiklerini ifade eden Abdulgani, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Aynularab'a giriş yaparak bölgede kamu düzeninin sağlanmasının planlandığını ifade eden Abdulgani, mevcut güvenlik güçlerinin organizasyonunun da bu çerçevede ele alındığını belirtti.

"Girişimlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır." diyen Abdulgani, sahadaki gözlemlerine göre çatışmaların sona ermesine yönelik beklentinin ve devletteki istikrarın toplumda memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

"Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz"

Bir Suriyeli olarak halkın sevincini paylaştıklarını vurgulayan Abdulgani, "Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Abdulgani, Aynularab çevresinde incelemelerde bulunduklarını ve İç Güvenlik Güçleri'nin merkez binasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktardı.

"Bu dakikadan itibaren sahaya girip ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz"

Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin Cezire, Haseke ve Kamışlı bölgelerine giriş takvimine ilişkin bir soruya yanıt veren Abdulgani, "bu bölgelerle ilgili çeşitli anlaşmalar yapıldığını ancak uygulamada yaşanan gecikmelerin genel tabloyu olumsuz etkilediğini" söyledi.

"Bu dakikadan itibaren sahaya girip ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz." diyen Abdulgani, yetkili mercilerden bu yönde olumlu yanıt aldıklarını, planlama ve hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydetti.

"Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır"

Sürecin bazı teknik ayrıntılar içerdiğine dikkati çeken Abdulgani, taraflar arasında gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kent merkezlerine doğru ilerlemenin hedeflendiğini kaydetti.

Abdulgani, "Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır. Anlaşmanın maddeleri de bu doğrultuda belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynularab'a Güvenlik Güçleri Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:28:20. #7.11#
SON DAKİKA: Aynularab'a Güvenlik Güçleri Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.