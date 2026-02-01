Aynularab'a Güvenlik Güçleri Girdi

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında Aynularab'a (Kobani) girdiklerini belirterek, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Abdulgani, Aynularab'da güvenliğin Suriye güvenlik güçlerince teslim alınmasının ardından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Aynularab'a girişine ilişkin sürece dair bilgi verdi.

Anlaşma doğrultusunda bölgeye girdiklerini ifade eden Abdulgani, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Aynularab'a giriş yaparak bölgede kamu düzeninin sağlanmasının planlandığını ifade eden Abdulgani, mevcut güvenlik güçlerinin organizasyonunun da bu çerçevede ele alındığını belirtti.

"Girişimlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır." diyen Abdulgani, sahadaki gözlemlerine göre çatışmaların sona ermesine yönelik beklentinin ve devletteki istikrarın toplumda memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

"Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz"

Bir Suriyeli olarak halkın sevincini paylaştıklarını vurgulayan Abdulgani, "Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Abdulgani, Aynularab çevresinde incelemelerde bulunduklarını ve İç Güvenlik Güçleri'nin merkez binasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktardı.

"Bu dakikadan itibaren sahaya girip ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz"

Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin Cezire, Haseke ve Kamışlı bölgelerine giriş takvimine ilişkin bir soruya yanıt veren Abdulgani, "bu bölgelerle ilgili çeşitli anlaşmalar yapıldığını ancak uygulamada yaşanan gecikmelerin genel tabloyu olumsuz etkilediğini" söyledi.

"Bu dakikadan itibaren sahaya girip ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz." diyen Abdulgani, yetkili mercilerden bu yönde olumlu yanıt aldıklarını, planlama ve hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydetti.

"Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır"

Sürecin bazı teknik ayrıntılar içerdiğine dikkati çeken Abdulgani, taraflar arasında gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kent merkezlerine doğru ilerlemenin hedeflendiğini kaydetti.

Abdulgani, "Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır. Anlaşmanın maddeleri de bu doğrultuda belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.