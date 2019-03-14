Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.



Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla'nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.



Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Evin genel görüntüsü



Evin içinden görüntüsü



Kırılan kapıdan detay görüntü



Yerdeki eşyaların detay görüntüleri



Mahalle sakinlerinin görüntüsü



Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri



SÜRE: 01'06" BOYUT: 119 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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