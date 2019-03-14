Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

56 dakika önce

Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü, System.String[]
Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla'nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 

Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü

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Evin genel görüntüsü

Evin içinden görüntüsü

Kırılan kapıdan detay görüntü

Yerdeki eşyaların detay görüntüleri

Mahalle sakinlerinin görüntüsü

Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

SÜRE: 01'06"     BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

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