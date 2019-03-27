Son Dakika Haberleri: Ayrıcalıklı Mekanlardan Yaşam Alanlarına"

Ayrıcalıklı Mekanlardan Yaşam Alanlarına"

1 saat önce

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, "Kütüphane özeline baktığımızda fiziksel mekan halen varlığını devam ettiriyor.

Ayrıcalıklı Mekanlardan Yaşam Alanlarına
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, "Kütüphane özeline baktığımızda fiziksel mekan halen varlığını devam ettiriyor. Fakat aynı zamanda sanal mekanlar da söz konusu. Artık ikisini bir arada deneyimlemeye başladık." dedi.

Salt Galata'da 55. Kütüphane Haftası Programları kapsamında "Ayrıcalıklı Mekanlardan Yaşam Alanlarına" başlıklı sunum yapan Odabaş, postmodern kütüphanelerle birlikte kütüphanenin tanımında ortaya çıkan değişikliğe değindi.

Üçüncü mekan tartışmasının ve bunun pratiklerinin de 21. yüzyıl kütüphanelerinde görülebileceğini belirten Odabaş, şunları kaydetti:

"Temel faktörlerden biri bilişim teknolojilerindeki gelişmeler. Bu gelişmelerle birlikte kitap, kaynak ve materyallerin niteliklerinde de farklılık söz konusu oluyor. Bu farklılık örgütsel yapıya ve çalışanlara da yansıyor. Postmodernizm içinde örgütsel olarak kaotik bir durum var."

Kütüphane personeli içinde bilişim teknolojileri birikimine sahip olmayanların da bulunduğunu ifade eden Odabaş, "Bu noktada 'Ne iş yapılacak? Kim bu işi yapacak?' gibi tartışmalar söz konusu oluyor, modernitenin yapmış olduğu tanımlar da bir anlam ifade etmemeye başlıyor ve işlevselliğini yitiriyor." şeklinde konuştu.

Değişen kütüphanelerle birlikte durağan mekandan aktif bir mekana geçiş olduğunun altını çizen Odabaş, "Hem çalışan personel hem de kullananlar açısından sürekli bir öğrenme var. Bilişim teknolojilerini öğrenmek buna bir örnek olarak verilebilir." ifadesini kullandı.

Odabaş, modernizmin tahmin edilebilirlik ilkesinin çoklu gerçeklikler nedeniyle geçerliliğini koruyamadığını, emek sürecinde de ciddi değişiklikler olduğunu ve esnek bir yapılanmaya gidildiğini dile getirdi.

Fiziksel mekanların yanı sıra sanal kütüphanelerin de deneyimlenmeye başlandığını belirten Odabaş, şunları söyledi:

"Kütüphaneler ve en genelde bütün örgütler postmodernizm ile beraber melez örgütlenme niteliğine kavuşmuş olmakta. Kütüphane özeline baktığımızda fiziksel mekan halen varlığını devam ettiriyor. Fakat aynı zamanda sanal mekanlar da söz konusu. Artık ikisini bir arada deneyimlemeye başladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:37 Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel
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