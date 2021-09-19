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Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı - Son Dakika

Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı

19.09.2021 12:02

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selin Ciğerci, Gülben Ergen konserinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ciğerci, eski eşiyle barışma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

"TEKRAR EVLENEBİLİRİM"

Milliyet'in haberine göre, önceki akşam Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

"BEN EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra kendisini işine veren Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı

Beykoz Adliyesi, Selin Ciğerci, Gülben Ergen, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : Reklâm kokuyor,bu ünlü dedikleriniz insanlar nasıl hayatlarını bu şekil devam ettiriyor aklım almıyor,o boşuyor ertesi gün başka biri ile sarmaş dolaş,evliler birbirlerini başka ünlüyle aldatıyor,çocuklarına Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı - Son Dakika
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