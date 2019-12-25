Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu? - Son Dakika Magazin

Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu?

6 saat önce

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya'nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın'a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu.

Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu?, System.String[]

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya'nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın'a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu. Metin Hara'yla ilgili soruları "Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum" diyerek geçiştiren Akın, "Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz" sorusu üzerine de "Şu an bir şey demiyorum" dedi.

Metin Hara, Emre Kaya, Ayşe Akın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:49 
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