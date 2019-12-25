Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu?
6 saat önce
Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya'nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın'a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu.
Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya'nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın'a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu. Metin Hara'yla ilgili soruları "Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum" diyerek geçiştiren Akın, "Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz" sorusu üzerine de "Şu an bir şey demiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:49
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