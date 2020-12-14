Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu - Son Dakika

Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu

14.12.2020 15:57
Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu, System.String[]

İbo Show Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi.

İbo Show Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlıses de programa renk kattı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken minik Ada, 'Herkes maske taksın' cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim." ifadelerini kullandı.

Tatlıses daha sonra "Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.

Programda Elif Ada'nın babası karşısındaki çekingen halleri dikkat çekti. 'Babamla uzun zamandır görüşmüyorum' diyen Elif Ada, 'babanla neden görüşmüyorsun' sorusuna 'annem getirmiyor' cevabını verdi.

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ İSYAN ETTİ Bu sözler gündemdeyken Elif Ada'nın utangaçlığı da gündemde yer alan konulardan biriydi. Sosyal medyada küçük Elif Ada'ya yapılan yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

Ayşegül Yıldız kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan ederek şunları söyledi:

"Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca 'gitmeyeceğim' dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."

Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Elif Ada, İsyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu - Son Dakika Magazin


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