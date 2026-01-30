Aysima'nın Yeni Hayat Mücadelesi - Son Dakika
Aysima'nın Yeni Hayat Mücadelesi

Aysima\'nın Yeni Hayat Mücadelesi
30.01.2026 11:18
Adıyaman'daki depremde ailesini kaybeden Aysima, teyzesinin desteğiyle yeni bir hayata başlıyor.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremde anne, baba ve iki ablasını kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarıldıktan sonra Adana'da bacağına takılan protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Aysima Baltacı, teyzesinin desteğiyle kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesi'ndeki 5 katlı blokun 1. katındaki evlerinde yakalanan Aysima Baltacı, yıkılan binanın enkazından 160. saatte Gölcük Tersanesi Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Anne Halise (43), baba Abdurrahman (52) ile kızları Betül (19) ve Alanur Baltacı'nın (16) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağ baş parmağını kaybeden Aysima'nın hasar gören sol bacağı, diz üstünden ampute edildi.

Teyzesiyle yeni hayata başladı

Aysima, ailesini kaybettiği depremin ardından kendisine yuvasını açan 53 yaşındaki teyze Asiye Sağlam ile yeni bir hayata başladı.

Teyzesiyle Adana'da afet sonrasında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezine başvuran Aysima'nın bacağına protez takıldı.

Eğitimini Adıyaman'da sürdüren 7. sınıf öğrencisi Aysima, fizik tedavi gördüğü için bazı dönemler merkezi ziyaret ediyor.

"Bir süre konuşamadım, sadece gözlerimi kırptım"

Aysima Baltacı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden önce ailesiyle mutlu bir yaşamının olduğunu söyledi.

Afet günü yaşadıklarını anlatan Baltacı, "En yakın mutfak vardı hemen orada masanın altına girdik. Girmemizle ev çöktü. Bağırdık ama bizi duymadılar, sadece kepçelerin sesi geliyordu. Gölcük Tersanesi ekipleri bizi kurtardı, onların dahi sesi gelmiyordu. Bir süre konuşamadım, sadece gözlerimi kırptım. Beni o halde bulmuşlar." dedi.

"Tekrardan yürüyebilmek gayet iyi hissettiriyor"

Baltacı, teyzesinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Teyzem annem gibi. Zaten depremden önce de çok iyi anlaşıyorduk. Şu anda da gayet iyi anlaşıyoruz. Annem gibi her şeyimde yanımda olduğu için çok minnettarım. Teyzemin bir kızı daha var, onu da çok seviyorum. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz, gerçek abla kardeş gibiyiz. Gerçek ablamın yerini aratmıyor. Protez bacağıma kavuştuğum için çok mutluyum. Tekrardan yürüyebilmek gayet iyi hissettiriyor."

"Kız kardeşimin emaneti, sürekli onunla ilgileniyorum"

Teyze Asiye Sağlam, depremde yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Yeğeniyle olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Aysima ile depremden önce de aramız çok iyiydi, annesi varken de sürekli ilgilenirdim. Bana rahat alıştı, bütün sevgimi verdim. Kendi çocuklarımın önünde tutuyorum, en çok değeri ona veriyorum. Kız kardeşimin emaneti, sürekli onunla ilgileniyorum. Bütün hayatımı ona endeksledim. Okuluna getirip götürüyor, dersleriyle ilgileniyorum."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

