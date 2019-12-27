AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu - Son Dakika

AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu

6 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği'nin (AYTUGEB) üyelerden alacaklı olduğu aidat miktarının 500 bin TL'ye ulaştığı açıklandı.

AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği'nin (AYTUGEB) üyelerden alacaklı olduğu aidat miktarının 500 bin TL'ye ulaştığı açıklandı.

Ayvalık turizmine yön vermek ve turizm paydaşlarını tek çatı altında toplama amacıyla 10 yıl önce kurulan AYTUGEB'in, 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ödenmeyen aidatlar ele alındı. 2020 yılı tahmini bütçesi 292 bin 200 lira olarak açıklanan toplantıda birlik bünyesinde gerçekleştirilen ve katılım gösterilen fuarlar ve tamamlanan projeler hakkında bilgi verildi. AYTUGEB Meclis üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz, yıllık 7.5 TL olan yatak başı ücretini 10 yıldır ödemeyen üyeler olduğunu belirterek, "AYTUGEB olarak aidat toplamada becerikli değildik, üyelerimiz de cömert değildi. Yatak başına 7.5 lirayı, yılda bir defa ödemeleri gerekiyordu. 10 yıldır bu rakamda artış yapmadık ama üyelerimizden 10 yıllık süreçte alacağımız miktar yaklaşık 500 lira civarında" dedi. Divan Başkanı Halil Özer ise, "Biz burada toplanıyoruz ama havanda su dövüyoruz demek ki. Boşuna toplanmayalım tüm üyelerimiz sorumluluğunu bilsin borcu neyse yatırsın" diye konuştu. Toplantıda, borcunu ödemeyen üyelere birlik başkanı imzasıyla tebliğ gönderilmesi üzerinde duruldu.


Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
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