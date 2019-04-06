Son Dakika Haberleri: Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı, Görevine Başladı

Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı, Görevine Başladı

7 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Halil Kalaycı, görevine başladı.

Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı, Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Halil Kalaycı, görevine başladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak katıldığı seçimde başkanlığa Halil Kalaycı ile meclis üyeleri, Çarşamba İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Kalaycı, daha sonra belediyeye giderek görevine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:32 Kaynak: AA

AK Parti, Halil Kalaycı, Ayvacık, Güncel
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