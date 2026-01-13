Ayvacık\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.
