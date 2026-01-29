Ayvacık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Ayvacık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

29.01.2026 14:58
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili sağanak yağış yolları kapadı, çay ve dere taştı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olmaya devam eden sağanak yağış nedeniyle bölgedeki çay ve dere taştı, yollar sular altında kaldı.

Ayvacık ilçesinde 3 gündür etkili olan ve aralıklarla süren sağanak yağış hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak nedeniyle ilçeye girişi sağlayan 3 nolu yolun girişi kapandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede bulunan çay ve dere aşırı yağış nedeniyle taştı. Ayvacık'ın Ümmühan Mahallesi Çayiçi mevkiinde derenin taşması sonucu bir demir köprü kullanılamaz hale geldi. Fırtına ve sağanak sebebiyle demir köprüde çökme meydana geldi. Aynı zamanda tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

İlçede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

