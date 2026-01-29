Ayvacık\'ta Sağanak Yağış ve Su Baskınları

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.
Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.
Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
