Ayvacık'ta şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu.

Çiftlik Mahallesi'nde iki ağaç ve bir telefon direği, Söğütlü köyü ve Hamdibey mahallelerinde iki ağaç şiddetli lodosa dayanamayıp devrildi. Ağaçlardan biri, elektrik tellerinin üzerine devrilerek enerji kesintisine yol açtı.

Belediye ve UEDAŞ ekipleri, yola ve elektrik tellerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Ayrıca belediye ekipleri, anonslar yaparak vatandaşları şiddetli lodosa karşı uyardı.