Ayvalık'ta Dünya Gümrük Günü Kutlandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü
törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki etkinlik, Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç
, Dünya Gümrük Günü'nün her yıl farklı bir tema ile kutlandığını söyledi.
Her türlü ithalat ve ihracat ile yolcu giriş çıkışı, transit işlemlerinin yapıldığı Ayvalık Gümrük Müdürlüğü'nün "A Sınıf Gümrük Müdürlüğü" olarak Edremit
'ten Ayvalık'a kadar olan bölgede görev ve sorumluluk alanına sahip olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:
"Uluslararası Koca Seyit Havalimanı'na verilen mobil hizmetin yanı sıra 23 personel ile 24 saat Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda Yolcu İşlemleri ve Merkez
Hizmet Binasında ithalat, ihracat, transit işlemleri gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda, gelen ve giden yolcu sayısı 146 bin 53, gelen ve giden gemilerle, uçak sayısı ise bin 786'dır. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 1 milyon 151 bin dolar ihracat işlemi ve yine 3 milyon 570 bin dolar ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir."
Tören, Yunanistan
'ın Midilli Adası
'ndan gelen turistlerin çiçeklerle karşılanmasıyla sona erdi.