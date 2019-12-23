Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu - Son Dakika

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede hızı saatte 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Altınova ve Sahilkent mahalleleri ile Sarımsaklı, Yunus Emre Parkı ve Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı küçük balıkçı tekneleri alabora oldu. Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde ise hasar meydana geldi.

Şiddetli yağışın da etkili olduğu bölgede, bazı otobüs duraklarının yıkıldığı görüldü.

Ayrıca, Sarımsaklı'daki bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova Mahallesi'nin bir bölümünde tarım arazileri sular altında kaldı.

Balıkesir, Altınova, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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