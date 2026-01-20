Ayvalık'ta Özel Güvenlik Eğitim Programı

(BALIKESİR)- Ayvalık deniz hudut kapısında görev yapan özel güvenlik personeline yönelik Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık deniz hudut kapısında görev yapan özel güvenlik personeline eğitim verdi. Eğitim kapsamında personele, bağlı oldukları mevzuat çerçevesindeki yetki ve sorumlulukları aktarılırken, yürüttükleri görevin önem derecesi ve kamu güvenliği bakımından taşıdığı önem vurgulandı.

Ayrıca hudut kapısı ve yerleşkenin sabotaj ve terör saldırılarına karşı korunmasına yönelik alınması gereken önlemler ele alındı. Özel güvenlik personeline, bununla birlikte her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken konular örnekler üzerinden gösterildi.