Ayvalık'ta sürücüler araçlarını doludan korumak için kapalı pazar yerlerini doldurdu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeyle kuvvetli yağış uyarısı yapılan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sürücüler araçlarını kapalı pazar yerlerine bıraktı.

Araçlarının yağıştan ve doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar araçlarını Aliçetinkaya, Altınova ve Küçükköy mahallelerindeki kapalı pazar yerlerine park etti.

Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini halı ve kilimle örttü.

Aliçetinkaya Mahallesi Muhtarı Halil Gencer, mahalledeki araç sahiplerinin dolu yağacak korkusuyla kapalı pazar yerine akın ettiğini belirtti.