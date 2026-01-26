Ayvalıkgücü Belediyespor'un 7'de 7 Serisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor'un 7'de 7 Serisi

Ayvalıkgücü Belediyespor\'un 7\'de 7 Serisi
26.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalıkgücü, Uşakspor'u 2-0 yenerek 7'de 7 yapıp 3. sıraya yükseldi, Play-Off umutlarını artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor serisini sürdürdü. Uşak deplasmanından galip ayrılan Ayvalıkgücü 7'de 7 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlama aldı. En son deplasmanda Kütahyaspor'a 3-0 kaybeden Ege temsilcisi ardından Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu, İzmir Çoruhlu (D), Nazillispor (D), Altay ve Uşakspor'u (D) mağlup etti. Başarılı bir seri yakalayan Ayvalıkgücü Belediyespor 37 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Ayvalıkgücü Belediyespor 19'uncu hafta maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yerel Haberler, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor'un 7'de 7 Serisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:20:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor'un 7'de 7 Serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.