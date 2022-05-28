Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

28.05.2022 09:47
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkumların ailelerinin, baş kamu denetimcisinin ve çeşitli insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvurularının değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararı imzaladığını bildirdi.

168 mahkumun affedilenler listesine alındığı genelgeye göre, 36 mahkumun da kalan ceza süresi yarıya indirildi.

Öte yandan Resul Kondakçı adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında bulunduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

YORUMLAR
500
GÜNDEM / 28 Mayıs 2022 GÜNDEM / 28 Mayıs 2022 Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Kaynak: AA

İnsan Hakları, İlham Aliyev, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 09:53:21. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement