Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de yaklaşık 300 cadde ve sokak Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Dezenfekte işleminde güvenlik güçlerine ait TOMA'lar da kullanıldı.

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