Azerbaycan'dan Deprem Belgeseli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Azerbaycan'dan Deprem Belgeseli

Azerbaycan\'dan Deprem Belgeseli
05.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, Kahramanmaraş depremlerine yardım eden ekiplerin çalışmalarını belgeselde anlattı.

Azerbaycan'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yardıma koşan Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki fedakarca çalışmalarını konu alan belgeselin galası yapıldı.

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) tarafından hazırlanan "Cankurtaranlar" isimli belgeselin Bakü'deki Nizami Sinema Merkezi'nde düzenlenen galasına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, arama kurtarma personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın kardeşliğini, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde gördüklerini söyledi.

Azerbaycan'ın herhangi bir davet beklemeden bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini hatırlatan Akgün, gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Akgün, Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla deprem bölgesindeki insanlara umut olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinde yapılan imar ve ihya çalışmalarından da bahseden Akgün, Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta inşa ettiği mahallenin, iki ülkenin dayanışmasının örneği olarak ebediyen Türk halkının kalbinde kalacağını vurguladı.

Belgeselde, depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı ekiplerin zorlu koşullar altında yürüttükleri arama kurtarma faaliyetleri, insan hayatını kurtarmaya yönelik çabaları ve iki ülke arasındaki kardeşlik dayanışması görsel anlatımlarla izleyiciye sunuluyor.

Azerbaycanlı ekipler, 53 kişiyi enkazdan sağ çıkarmıştı

Depremin ardından Türkiye'ye ulaşan ilk yabancı ekip, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri olmuştu. Azerbaycan, afet bölgesine yardım amacıyla 41 sağlık personeli ile birlikte toplam 725 personel göndermişti.

6 Şubat 2023'te Türkiye'ye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 ay boyunca hem arama kurtarma çalışmalarında hem de insani yardım ve lojistik faaliyetlerde görev yapmıştı. Azerbaycanlı ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda 53 kişiyi enkazdan kurtarmıştı.

Martın ilk haftasına kadar görevlerini sürdüren Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları, çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'yi en son terk eden yabancı ekip olmuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Belgesel, Türkiye, Güncel, Deprem, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Deprem Belgeseli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:23:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Deprem Belgeseli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.