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Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

6 saat önce

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Saldırılar paniğe neden olurken mermi ve roketlerin düştüğü yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırılarda 1 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Saldırılar sonrasında Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak yerleşim yerlerini boşalttı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
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