Ekonomi

B-Reçete ile Tarımda İlaç Takibi

19.01.2026 11:21
B-Reçete sistemi ile zirai ilaç kullanımı izlenecek, pestisit kalıntıları önlenecek.

B-Reçete sistemiyle tarlalarda ne kadar alanda, hangi ilaçların kullanıldığı il, ilçe ve arazi bazında izlenebilirken tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda zirai ilaç kullanımının sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve bu konuda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda yürütülen B-Reçete çalışmaları da tarım sektörünü yakından ilgilendiriyor. B-Reçete ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

AA muhabiri, B-Reçete'ye ilişkin merak edilenleri 5 soruda derledi.

1- B-Reçete nedir?

B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Bu sistemle zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin paydaşı olacak. Böylece tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda ilaç kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde ürünlerdeki pestisit kalıntısı önlenebilecek.

2- B-Reçete sistemi nasıl çalışacak?

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazlı olarak izlenebilir hale getirilecek. Bu kapsamda bitki koruma ürünleri için e-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi oluşturuldu. Bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamaları B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda takip edilebilecek. Sisteme giriş, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için SMS doğrulama kodu kullanılarak yapılacak.

3- B-Reçeteyi kimler yazabilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığınca risk esaslı olarak belirlenecek aktif maddeler için yetki belgeli ziraat mühendisi, kayıtlı ürün ve alan bilgilerini dikkate alarak sistem üzerinden elektronik yolla reçeteyi yazabilecek.

4- B-Reçete ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde ocak ayında pilot uygulama başladı. Sistemin 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde uygulamaya alınması öngörülüyor. Uygulamaya geçiş sürecinin sorunsuz olması için Bakanlık, sistemin kullanımında yer alan il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişiler için ülke genelinde de eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlattı.

5- Reçetesiz bitki koruma ürünü satanlara yönelik yaptırımlar ne olacak?

Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacak. Reçete yazma yetkilileri kurallara uymazsa yazılı olarak uyarılacak, aynı yıl içinde tekrarı halinde bunların yetkileri iptal edilecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Samsun, Mersin, Ankara, Pilot, Çevre, Son Dakika

