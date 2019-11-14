Bab'da 60 hafıza icazet töreni

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Kur'an-ı Kerim'in farklı seslendirme ve okuma biçimlerini ezberleyip eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Bıza'a beldesinde, Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla bitiren 5 ile 15 yaşlarındaki toplam 60 kız ve erkek öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Hafızlık icazeti verilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Camide düzenlenen törende, Bab yerel meclisi üyeleri, Suriye Milli Ordusu'nda (SMO) komutanları ve hafızlar ile aileleri de hazır bulunurken, törene katılan SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebubekir de mezun olan çocuklarla yakından ilgilendi.

Bıza'a köyündeki "El-Furkan" Kuran Eğitim Enstitüsü Sorumlusu Şeyh Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek güzel okuma eğitimini tamamlayan 60 öğrenciye icazet töreni düzenlendiğini söyledi.

Yasin, öğrencilerin, 6 ay okuma eğitimi, ezberleme, icazet ve güzel okuma kademelerinden geçtiğini belirtti.

Şeyh Yasin, Enstitü'nün Bıza'a belde merkezi ve kırsalında 2017'den bu yana yaklaşık 100 Kur'an kursu eğitimi verdiğini ifade etti.

Kur'an kurslarına büyük ilgi olduğunun altını çizen Yasin, şu ana kadar 2 bin 500'den fazla öğrencinin eğitimlere katıldığını kaydetti.