Son Dakika Haberleri: "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı
Son Dakika Güncel 'Baba Parası' filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika

"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı

6 saat önce

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin fragmanı, dijital platformlarda ve sinemalardaki yerini aldı.

"C¸algı C¸engi", "Du¨gˆu¨n Dernek", "Düğün Dernek 2 Sünnet" ve "Ailecek S¸as¸kınız"dan sonra usta ekibin merakla beklenen yeni filmi "Baba Parası"nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu ediniyor.

Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde ayrıca Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyor.

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor'un yayınlanan yeni fragmanında Ferman'ın sırrı ortaya çıkıyor
Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]